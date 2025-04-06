Пушков назвал идею объявить импичмент Трампу нереализуемой

Демократы в конгрессе США понимают, что их инициатива объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу обречена на провал. Об этом 6 апреля заявил глава комиссии Совета Федерации (СФ) РФ по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить», — сказал Пушков.

По словам политика, члены Демократической партии США «через импичмент пытаются возродиться к жизни». Одновременно они финансируют и организовывают массовые акции протеста против Трампа, «которые уже пошли по всей стране, поднимая свой электорат».

Ранее, 5 апреля, член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента против Трампа.

В тот же день в Соединенных Штатах начались крупные демонстрации против политики Трампа и введения импортных пошлин. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвало продвижение предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.