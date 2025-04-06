Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье мужчина пришел в сознание
Мужчина, который пострадал в результате нападения медведя в Шаховском районе Московской области, пришел в сознание. Об этом 6 апреля сообщил директор красногорской больницы Бутай Бутаев.
По его словам, состояние пострадавшего уже улучшается.
«Мужчине предстоит еще несколько этапов лечения», — цитируют директора в Telegram-канале подмосковного минздрава.
Инцидент произошел 3 апреля в районе деревни Соколово. Медведь напал на 29-летнего мужчину, находившегося на лесной делянке. Пострадавшего госпитализировали с ранами головы и груди, а также переломом плеча, однако он смог выжить. За состоянием мужчины наблюдают врачи.
4 апреля местная жительница поделилась с «Известиями», что у выжившего мужчины сильно пострадало лицо. По ее словам, у него почти не сохранились лицо и кожа головы. Она уточнила, что мужчина отправился в лес за оленьими рогами, а после нападения хищника смог обратиться за помощью к спасателям.