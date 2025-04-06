МЧС России сообщило об эвакуации из приграничья Курской области 731 человека
МЧС России 6 апреля сообщило, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 731 человека.
«С 12 марта сотрудники МЧС России, Министерства обороны РФ, волонтеры вывезли 731 человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что местных жителей перевозят в пункты временного размещения, где им оказывают всестороннюю помощь. Им в том числе помогают с восстановлением документов. В безопасных районах с гражданами работают психологи МЧС, а также специалисты других ведомств.
В МЧС напомнили, что по телефону горячей линии круглосуточную можно уточнить списки вывезенных из курского приграничья жителей.
13 марта военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.