В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

На фоне сильного снегопада до утра 7 апреля в Москве будет действовать «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, до 09:00 понедельника в столице прогнозируются обледенение и сильный снег, местами очень сильный. «Оранжевый» уровень погодной опасности указывает на наличие вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также до утра 7 апреля в Москве сохранятся северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с и метель.

Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра, в столичном регионе может выпасть до 20 мм осадков, 15 мм из них придется в период с 21:00 6 апреля по 09:00 7 апреля.

Днем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил «Известиям», что интенсивные осадки сохранятся в Москве и области примерно до 8 апреля. По его словам, снежный покров в столичном регионе сойдет не раньше, чем через неделю.

Накануне Вильфанд также предупреждал, что в регионах юга европейской части РФ ожидается значительное похолодание к середине следующей недели, а также дожди, начиная с текущих выходных. В степных районах Крыма по ночам ожидаются даже отрицательные температуры.