В Москве прошло богослужение в честь 100-летия со дня смерти патриарха Тихона
В Донском монастыре в Москве 6 апреля прошла божественная литургия в честь 100-летия со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Тихона. В обители покоятся мощи святителя, обретенные в 1992 году.
Службу возглавил патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл. Впоследствии ковчег с мощами Тихона из Донского монастыря смогут лично увидеть жители 90 городов России и Белоруссии. В день 100-летия со дня смерти святителя в них также пройдут мероприятия.
Президент России Владимир Путин в свою очередь направил участникам памятных церемоний телеграмму, в которой отметил беззаветное служение Тихона Отечеству и народу.
«Первосвятительский подвиг патриарха Тихона, его неустанные труды, богатое духовное и гуманистическое наследие и сегодня вдохновляют Русскую православную церковь на подвижническое участие в жизни России», — говорится в тексте послания.
Тихон (в миру Василий Беллавин) родился на территории современной Псковской области в 1865 году. В 1900-е годы он исполнял епископские обязанности в Северной Америке, сыграв заметную роль в распространении православной веры в США.
После революции 1917 года Тихон был избран первым более чем за 200 лет патриархом Московским и всея Руси. Патриаршая деятельность святителя пришлась на период Гражданской войны и советских гонений на церковь, он сам не раз оказывался под домашним арестом. Предстоятель церкви умер в 1925 году и был похоронен в Донском монастыре. В 1989 году Тихон был канонизирован РПЦ в лике исповедников.