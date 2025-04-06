Подозреваемого в убийстве школьницы в Ульяновске отправили под домашний арест

Суд в Ульяновской области отправил под домашний арест подростка, которого подозревают в жестоком убийстве школьницы в селе Тумкино. Об этом 6 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Заседание проходило в Сенгилеевском районном суде региона.

«Решением суда несовершеннолетний подозреваемый отправлен под домашний арест», — рассказал журналист.

В СК РФ в Telegram-канале уточнили, что причастность к преступлению ранее задержанного взрослого мужчины не подтвердилась.

По данным следствия, в ночь на 4 апреля обвиняемый пришел в дом, где жила девочка, в селе Тумкино и несколько раз ударил ее по голове, шее и телу разными предметами, в том числе топором. Она скончалась на месте.

Как сообщил 4 апреля источник «Известий», тело девочки обнаружили в подвале ее собственного дома с перерезанным горлом. В момент происшествия школьница была одна, ее мать в это время ночевала у бойфренда. По данным МВД России, убитой было 14 лет.

В Следственном комитете (СК) России 5 апреля сообщили о задержании двух подозреваемых, в том числе несовершеннолетнего местного жителя, в Теренгульском районе. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 («Разбой с проникновением в жилище или в крупном размере»), а также по пп. «в» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего из корыстных побуждений»). Местная жительница также рассказала «Известиям», что мать убитой девочки злоупотребляла алкоголем.