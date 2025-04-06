Обвиняемого в нападении на полицейского американца принудительно госпитализировали

Суд в Москве удовлетворил запрос врачей клинической больницы имени Н.А. Алексеева о принудительной госпитализации американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции после конфликта в столичном отеле Radisson. Об этом 6 апреля свидетельствуют материалы дела.

«15 марта 2025 года комиссия врачей-психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию. Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа», — говорится в документах, текст которых приводит ТАСС.

В другом заключении врачей-психиатров говорится, что в ходе следствия гражданин США проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.П. Сербского.

Уточняется, что сторона защиты Татера считает госпитализацию незаконной и необоснованной.

14 апреля в Мещанском суде Москвы состоится судебное заседание для рассмотрения уголовного дела по существу. В случае принятия решения о невозможности рассматривать дело из-за диагноза американца, его могут отправить на принудительное лечение.

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе после отказа в регистрации из-за отсутствия миграционной карты 12 августа 2024 года. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них. Спустя два дня его арестовали на 15 суток. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Его содержание под стражей неоднократно продлевалось. 22 марта стало известно о завершении расследования по уголовному делу.

26 сентября адвокат Татера рассказал, что тот приехал в Россию за политическим убежищем. По словам мужчины, его жизнь находится под угрозой, поэтому он хочет остаться в РФ. Уточнялось, что на протяжении 18 лет американец подвергался арестам со стороны ЦРУ по ложным обвинениям. Также известно, что Татер заявил в суде, что не считает себя гражданином США.