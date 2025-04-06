Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за прошедшие сутки семь раз атаковали объекты энергетики РФ
Политика
Дмитриев заявил о возможных контактах между РФ и США на следующей неделе
Мир
Польша оборудовала электронным заграждением пограничные с Белоруссией реки
Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с четырьмя детьми под Харьковом
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Общество
В Якутии возбудили уголовное дело об использовании рабского труда
Мир
Reuters узнало о нежелании Ираном прямых переговоров с США по ядерной программе
Мир
Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
Армия
ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ
Мир
Пилот погиб при крушении вертолета во время тушения пожара в Южной Корее
Общество
Обвиняемого в нападении на полицейского американца принудительно госпитализировали
Происшествия
В Ленобласти пьяный житель деревни застрелил троих человек и одного ранил
Мир
DOGE запланировал уволить сотрудников по обслуживанию ядерных ракет
Общество
По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию
Общество
В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

Обвиняемого в нападении на полицейского американца принудительно госпитализировали

0
EN
Фото: t.me/moscowcourts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд в Москве удовлетворил запрос врачей клинической больницы имени Н.А. Алексеева о принудительной госпитализации американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции после конфликта в столичном отеле Radisson. Об этом 6 апреля свидетельствуют материалы дела.

«15 марта 2025 года комиссия врачей-психиатров выявила у гражданина Татера Джозефа следующие психические расстройства: напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию. Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа», — говорится в документах, текст которых приводит ТАСС.

В другом заключении врачей-психиатров говорится, что в ходе следствия гражданин США проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.П. Сербского.

Уточняется, что сторона защиты Татера считает госпитализацию незаконной и необоснованной.

14 апреля в Мещанском суде Москвы состоится судебное заседание для рассмотрения уголовного дела по существу. В случае принятия решения о невозможности рассматривать дело из-за диагноза американца, его могут отправить на принудительное лечение.

Возвращение «Пианиста»: поджигатель из даркнета запугивает бизнес в центре Москвы
Какие мотивы и личности стоят за погромом на Зубовском бульваре

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе после отказа в регистрации из-за отсутствия миграционной карты 12 августа 2024 года. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них. Спустя два дня его арестовали на 15 суток. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Его содержание под стражей неоднократно продлевалось. 22 марта стало известно о завершении расследования по уголовному делу.

26 сентября адвокат Татера рассказал, что тот приехал в Россию за политическим убежищем. По словам мужчины, его жизнь находится под угрозой, поэтому он хочет остаться в РФ. Уточнялось, что на протяжении 18 лет американец подвергался арестам со стороны ЦРУ по ложным обвинениям. Также известно, что Татер заявил в суде, что не считает себя гражданином США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025