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Польша оборудовала электронным заграждением пограничные с Белоруссией реки

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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Власти Польши установили электронное заграждение вдоль пограничных с Белоруссией рек, сообщает 6 апреля пограничная стража республики.

«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение на пограничных реках Свислочь и Источанка», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что также завершена модернизация электронного барьера вдоль существующего технического барьера. Таким образом, система электронного мониторинга действует уже на всем участке польско-белорусской границы в Подляском воеводстве.

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29 марта в центре польского города Белосток предприниматели, которые ведут бизнес на границе с Белоруссией, вышли на протесты в связи с пограничной ситуацией в регионе. В демонстрации, организованной Польским предпринимательским союзом «Единый Восток», приняли участие около 100 человек. Они пытались донести до властей, что их бизнес несет убытки из-за последствий закрытия два года назад погранпунктов на границе с Белоруссией.

До этого, 18 марта, сообщалось, что пограничная служба Польши прибегает к чрезмерному использованию силы по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Польские пограничники избивают искателей убежища, стреляют по ним резиновыми пулями, раздевают их догола и спускают на них собак.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 16 января, предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе с Белоруссией. По его словам, Минск ничего не поставляет Варшаве. Он указал, что не будет «с петлей на шее» защищать от мигрантов Польшу, которая обременяет народ Белоруссии санкционными мерами.

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