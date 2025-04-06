Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
Великобритания совместно с США провела испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Об этом 6 апреля сообщили в британском министерстве обороны.
«Британские ученые завершили крупномасштабное испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству правительства Великобритании, промышленности и правительства США», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Уточняется, что в ходе испытаний провели 233 запуска на различных гиперзвуковых скоростях. В минобороны уточнили, что это стало «важным шагом вперед» в развитии оборонных возможностей Великобритании.
Отмечается, что двигательная установка предназначена для использования в концепции гиперзвуковой крылатой ракеты.
Целью исследования в министерстве назвали поддержку поставки демонстратора технологии гиперзвукового оружия к 2030 году через программу минобороны Team Hypersonics (UK). Уточняется, что это позволит обеспечить трансформационный потенциал, который будет гарантировать оперативное преимущество для будущих Вооруженных сил Великобритании.
19 февраля Соединенные Штаты провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевого заряда. В ходе запуска проанализировали производительность и другие ключевые данные, позволяющие оценить точность работы ракетной системы. Уточнялось, что пуск не является реакцией Вашингтона на какие-либо мировые события.