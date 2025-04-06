В Якутии возбудили уголовное дело об использовании рабского труда

Уголовное дело об использовании рабского труда возбуждено после проверки сообщений о незаконном лишении свободы двух мужчин в Нюрбинском районе Якутии. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч.2 ст.127.2 УК РФ («Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения»)», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что в отношении мужчин в возрасте 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на свободу, труд, часть и достоинство личности. При их удерживании были созданы условия для введения их в состояние рабства.

Одного из мужчин удерживали в условиях ненадлежащего проживания. При этом он должен был выполнять работы по содержанию крупного рогатого скота и фактически не мог свободно передвигаться. Второй мужчина после выполнения навязанных обязанностей проживал в доме работодателя и смог сбежать 4 апреля.

В настоящее время осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

Этим утром в СУ СК России по Республике Саха (Якутия) сообщили о начале проверки в Нюрбинском районе после сообщений о незаконном лишении свободы двух мужчин. Следователи установили обстоятельства произошедшего, а также провели опросы и осмотры.