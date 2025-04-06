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Синоптик сообщил о формировании в Москве снежного покрова до 11 см

Синоптик Леус: в Москве за ночь сформировался снежный покров до 11 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За минувшую ночь в Москве сформировался снежный покров высотой от 5 до 11 см, в столичных районах выпало до 7 мм осадков, что составляет до 19% от нормы на апрель. Об этом сообщил 6 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За минувшую ночь стараниями циклона «Зион» в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, выпало 4 мм осадков. На других метеостанциях города в осадкомеры метеорологов попало от 3 мм в Тушино до 7 мм на Балчуге», написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Наибольший показатель 11 мм снега зафиксирован в Новой Москве. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичный департамент транспорта сообщил о приостановке аренды электросамокатов и велосипедов до улучшения обстановки.

«Сегодня и завтра, по прогнозу, снег. Максим Ликсутов напомнил, что поездки в снег и гололед могут быть опасными», — указано в Telegram-канале ведомства.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 6 апреля сообщил, что в течение минувшей ночи на юге Московской области выпало 43% от месячной нормы осадков. Он уточнил, что причиной такого сильного снегопада стал циклон «Зион», который «в ночь принес в Москву настоящую зиму».

Согласно прогнозу Гидрометцентра на субботу, 6 апреля, в Москве будет пасмурно, осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега. По области прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололедица и до +1 градуса. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

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