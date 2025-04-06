В Южной Корее предложили пересмотреть Конституцию после импичмента президенту

Спикер Национальной ассамблеи (парламент) Южной Кореи Ву Вон Шик на пресс-конференции 6 апреля предложил незамедлительно приступить к пересмотру Конституции, чтобы ограничить полномочия президента страны Юн Сок Ёля, сославшись на широкую общественную поддержку этого шага после импичмента.

«Я хотел бы предложить народу, чтобы сейчас мы быстро приступили к пересмотру Конституции <…>. После того как мы пережили неконституционное и незаконное военное положение и импичмент Юну, общественное мнение о необходимости срочного пересмотра Конституции велико как никогда», — цитирует его агентство Reuters.

Он предложил провести национальный референдум по конституционной реформе, который должен совпасть с президентскими выборами. Они должны состояться в течение двух месяцев после «свержения» президента республиканским Конституционным судом.

По данным Reuters, суд оставил в силе решение парламента об импичменте Юн Сок Ёля за кратковременное объявление военного положения 3 декабря. Отмечается, что это вызвало худший политический кризис в Южной Корее за последние десятилетия. Спикер парламента назвал «имперское президентство» источником крайних политических конфликтов и отметил, что многие граждане хотят сменить режим.

Согласно мартовскому опросу Gallup Korea, 54% граждан поддерживают пересмотр Конституции с целью исправления президентской системы. В свою очередь, президент, несмотря на свой импичмент, заявил, что «всегда будет рядом» со своими сторонниками, боровшимися за «свободу и защиту суверенитета».

Исполняющий обязанности президента Хан Док Су и избирательная комиссия рассматривают дату президентских выборов на 3 июня. В последний раз Конституция Южной Кореи пересматривалась в 1987 году, чтобы ввести прямые президентские выборы и единый пятилетний срок.

Конституционный суд Республики Корея 4 апреля окончательно отстранил Юн Сок Ёля от должности президента.

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря минувшего года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта. По данным Yonhap, в феврале он подал ходатайство, назвав незаконным обвинительное заключение по объявлению военного положения.