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МЧС направит в Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью

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Фото: МЧС России
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МЧС России намерено отправить еще три самолета с необходимым для помощи грузом в пострадавшую от землетрясения Мьянму. Об этом 6 апреля сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в стране Дмитрий Борисов.

«В ближайшее время ожидается прибытие еще трех рейсов с гуманитарной помощью», — заявил он в комментарии ТАСС.

Гуманитарная операция осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

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6 апреля в пресс-службе ведомства сообщили, что два борта Ил-76 МЧС России доставили в Мьянму более 68 т гуманитарной помощи. В составе груза находятся продукты питания, предметы первой необходимости, 150 палаток и свыше 30 генераторов.

Спасатель отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков, участвующий в ликвидации последствий землетрясения, 5 апреля поделился с «Известиями», что работа по разбору завалов представляет опасность и для самих специалистов, в том числе из-за обрушения зданий на участке работы. Он подчеркнул, что ход работ по ликвидации последствий землетрясения зависит от принимающей российских спасателей стороны.

О двух землетрясениях в Мьянме магнитудой 7,7 и 6,4 стало известно 28 марта. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. При стихийном бедствии в республике погибли 3455 человек, еще 4840 были ранены. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехало свыше 100 российских спасателей. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.

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