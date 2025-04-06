Глава РФПИ Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию
Проходящие в США массовые акции протеста могут быть попыткой глубинного государства устроить цветную революцию, об этом 6 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Когда протесты Hands Off! настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли deep state (глубинное государство. — Ред.) свою схему цветных революций за рубежом, чтобы попытаться сделать такую же у себя дома?» — предположил Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
5 апреля газета The Guardian сообщила, что в США проходят массовые акции протеста против политики президента страны Дональда Трампа и введения импортных пошлин. СМИ отмечает, что возмущение людей вызвало продвижение предпринимателя и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.
Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер 5 апреля заявил о возникновении нового мирового порядка в связи с пошлинами Трампа. Он также выразил сомнение в возвращении «старой Америки» и отметил, что Вашингтон всё больше рассматривает Европу как противника.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.