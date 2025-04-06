Японский вулкан Сакурадзима выбросил облако пепла высотой 2,6 км
На японском острове Кюсю вновь проснулся вулкан Сакурадзима на вершине горы Минами-дакэ и выбросил в небо облако пепла высотой 2,6 км. Об этом 6 апреля сообщило издание 373 News.
«В 15:24 (09:24 мск. — Ред.) 5-го числа в кратере на вершине горы Минами-дакэ в Сакурадзиме произошел взрыв, в результате которого дым поднялся на высоту 2,6 км», — говорится в материале.
По данным региональной метеорологической обсерватории Кагосимы, вулкан выбросил достаточно много пепла. При этом разброса вулканических пород не наблюдается.
Уточняется, что это уже 54 извержение Сакурадзимы в текущем году. Метеорологическое агентство установило третий уровень опасности извержения, который подразумевает ограничения на вход на гору.
Накануне Японское метеорологическое агентство (JMA) повысило уровень опасности извержения расположенного на острове Кюсю стратовулкана Симмоэ с двух до трех (из пяти возможных). Уточняется, что крупные выбросы в результате извержения могут разлетаться на расстоянии до 4 км от кратера. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать особую осторожность в данной местности.