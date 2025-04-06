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Японский вулкан Сакурадзима выбросил облако пепла высотой 2,6 км

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Фото: TASS/VCG
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На японском острове Кюсю вновь проснулся вулкан Сакурадзима на вершине горы Минами-дакэ и выбросил в небо облако пепла высотой 2,6 км. Об этом 6 апреля сообщило издание 373 News.

«В 15:24 (09:24 мск. — Ред.) 5-го числа в кратере на вершине горы Минами-дакэ в Сакурадзиме произошел взрыв, в результате которого дым поднялся на высоту 2,6 км», — говорится в материале.

По данным региональной метеорологической обсерватории Кагосимы, вулкан выбросил достаточно много пепла. При этом разброса вулканических пород не наблюдается.

Уточняется, что это уже 54 извержение Сакурадзимы в текущем году. Метеорологическое агентство установило третий уровень опасности извержения, который подразумевает ограничения на вход на гору.

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Накануне Японское метеорологическое агентство (JMA) повысило уровень опасности извержения расположенного на острове Кюсю стратовулкана Симмоэ с двух до трех (из пяти возможных). Уточняется, что крупные выбросы в результате извержения могут разлетаться на расстоянии до 4 км от кратера. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать особую осторожность в данной местности.

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