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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ

ТАСС: мошенники стали требовать с россиян несуществующие долги за ЖКХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники для похищения денег россиян и получения доступа к их персональным данным придумали новую схему с несуществующими долгами за жилищно-коммунальные услуги, которые предлагают оплатить через поддельный QR-код. Об этом 6 апреля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Правоохранители предупредили, что злоумышленники распространяют фальшивые квитанции через почтовые ящики, в которых сообщается о якобы наличии задолженности по платежам ЖКХ. На бумагу также нанесен поддельный QR-код, чтобы перевести деньги.

«Если поверить написанному в квитанции и оплатить якобы существующий долг с использованием указанного QR-кода, то деньги поступят на счет мошенников», — пишет ТАСС.

Кроме того, QR-код в квитанции может привести пользователя на фишинговую ссылку. Если он откроет указанный адрес, это поможет мошенникам завладеть его персональными данными, дополняет «Газета.Ru». В МВД россиян призвали проверять подлинность квитанций, для этого следует сравнить информацию в платежном документе с ранее полученными квитанциями.

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2 апреля сообщалось, что каждый пятый опрошенный (21%) россиянин столкнулся с обманом в цифровом пространстве, а 13% респондентов стали жертвами аферистов в реальной жизни, вне Сети. Половина опрошенных (50%) попались на уловки злоумышленников как в интернете, так и за его пределами. Такие результаты исследования привел сервис «Работа.ру».

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