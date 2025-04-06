Дело битцевского маньяка. Какое признание готов сделать убийца

Битцевский маньяк Александр Пичушкин готов дать показания об 11 убийствах в районе Северного Бутова Москвы. Преступник сейчас находится в колонии для приговоренных к пожизненному сроку. Почему маньяка так долго не могли поймать и как он сам себя оценивает — в материале «Известий».

Чем известен убийца

• «Битцевский маньяк» или «шахматный убийца» Александр Пичушкин родился в 1974 году. Он пытался довести число своих жертв до 64 — столько клеток на шахматной доске. Однако в суде он признался, что совершил 62 убийства.

• Однако его причастность к 11 преступлениям, о которых он сам рассказывал на допросах, пока не доказана. В ряде случаев жертвы числятся как пропавшие без вести.

• В первый раз Пичушкин убил в возрасте 18 лет. Он напал на сокурсника, который отказался участвовать вместе с ним в преступлениях. Самая активная фаза его преступной деятельности пришлась на 2001–2006 годы. В октябре 2007 года суд приговорил его к пожизненному заключению за убийства 48 человек и за покушения на ещё троих в столичном Битцевском парке. Дополнительно суд постановил назначить ему принудительное психиатрическое наблюдение.

• В беседе с «Известиями» Пичушкин признался, что намеренно выбирал в качестве жертв знакомых людей — так он чувствовал некую связь с ними. По его мнению, арест стал следствием собственной ошибки: последняя его жертва оставила сыну записку с деталями встречи, но, несмотря на это, маньяк не остановился.

• Описывая себя, Пичушкин утверждает, что всегда был крайне пунктуальным. Он добавил, что считает свою чрезмерную доброту недостатком. «Вы называете меня злым, но на самом деле это вы злые, а не я», — заявил он в интервью. При этом он отметил, что не поддерживает идею возвращения смертной казни.

• Начальник психологической лаборатории ИК-18 Алевтина Лучникова сообщила, что у Пичушкина явно выраженная склонность к садизму. По её словам, удовольствие от убийств он получал из-за стремления к самоутверждению — все его жертвы были слабее его физически. Сильного соперника он бы, вероятно, атаковать не стал.

• Пичушкин не раз оказывался в штрафном изоляторе. В тюрьме он держится обособленно, на прогулках предпочитает уединение. Про свою семью говорить отказывается, однако о совершённых преступлениях рассказывает без особого стеснения и даже с определённым увлечением.

Почему маньяка долго не могли поймать

• На судебном процессе стало ясно: Пичушкина можно было задержать гораздо раньше, но шанс был упущен. Свою первую жертву он задушил веревкой и сбросил в канализационный колодец. Тогда его допрашивали по факту исчезновения знакомого, и на запястьях у него ещё оставались следы от веревки. Однако этому никто не придал значения. Именно в тот момент, как позже признался сам преступник, он осознал, что может убивать безнаказанно кого угодно.

• Все убийства были совершены в одном парке, а тела он систематически сбрасывал в один и тот же канализационный люк. Руководитель Курьяновских очистных сооружений Владимир Мухин не раз обращался в правоохранительные органы с сообщениями о том, что из канализации вымывает человеческие останки. Только за период с 2001 по 2005 год таким образом было обнаружено 29 тел. Однако уголовные дела возбуждали далеко не по каждому случаю, поскольку исчезновения происходили на территории другого района.

• Маньяка вполне могли остановить еще в 2002 году, когда он сбросил в коллектор беременную Марину Виричеву. Ее крики услышал сторож из близлежащего гаражного кооператива, который поспешил на помощь и вытащил пострадавшую. В больнице Марина дала подробные показания участковому, но либо ее рассказ показался ему неправдоподобным, либо он просто не захотел заниматься этим делом. В итоге девушку уговорили отказаться от разбирательств, пообещав неприятности из-за отсутствия регистрации. В итоге Виричева написала заявление о том, что якобы упала в колодец сама.

• Весной того же года Пичушкин столкнул в люк 13-летнего Михаила Лобова. Подростку удалось проплыть по сточным водам примерно полкилометра и выбраться наружу. Подросток рассказал дежурному полиции о произошедшем. Однако полицейский лишь вызвал машину, чтобы отвезти мальчика домой. Более того, спустя неделю Миша снова увидел маньяка у станции метро. Подбежав к милиционеру, он пытался привлечь внимание, но его не стали слушать.

• 26-й по счету жертвой оказался Алексей Пушков. В момент, когда маньяк вел его в лес, навстречу шла сестра Пушкова, однако никто так и не сопоставил эти события. Позже, когда пропал приятель маньяка Андрей Маслов, оперативники даже наведывались к Пичушкину домой, но, не застав его на месте, больше не предпринимали попыток его допросить.

• Тридцатым убитым стал сосед маньяка — Андрей Коновальцев. В 2005 году, когда преступник пытался скрыть его тело в коллекторе, его заметили две женщины. На место прибыли милиционеры, оцепили территорию, а Пичушкин, притворившись любопытным прохожим, наблюдал за их действиями. После этого случая он перестал прятать тела, оставляя их прямо на месте преступления. Именно тогда правоохранители наконец-то поняли, что в Битцевском парке орудует серийный убийца.

Почему решил признаться

• 17 апреля прошлого года Наталья Гуськова, мать битцевского маньяка, рассказала о тяжелом состоянии здоровья своего сына в колонии. По ее словам, Пичушкин находится на грани жизни и смерти из-за серьезной болезни. Предположительно, ухудшение здоровья могло подтолкнуть его к желанию раскрыть все подробности своих преступлений перед возможной кончиной.

• По данным «Известий», в ближайшее время Пичушкина планируют этапировать в Москву для проведения следственных мероприятий. Он выразил готовность дать признательные показания по 11 убийствам мужчин и женщин, совершенным в районе Северное Бутово. Эти данные были получены в ходе совместного расследования, проведенного ФСИН и МВД.