Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье

В течение минувшей ночи на юге Московской области выпало 43% от месячной нормы осадков, сообщил 6 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что причиной такого сильного снегопада стал циклон «Зион», который «в ночь принес в Москву настоящую зиму».

«За ночь в столице выпало 3 мм осадков, по югу области: в Наро-Фоминске — 7 мм, Коломне — 9 мм, Серпухове — 10 мм, Михнево — 15 мм, или 43% от месячной нормы», — указал синоптик в своем Telegram-канале.

В Центральной России рекордсменом по осадкам стала Калуга, где снежный покров составил 15 мм. Как добавил метеоролог, снегопады сейчас идут в широтном направлении с запада на восток: в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях. В южных регионах осадки переходят в дождь, предупредил Тишковец.

Согласно прогнозу Гидрометцентра на субботу, 6 апреля, в Москве будет пасмурно, осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега. По области прогнозируется местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица и до +1 градуса. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.