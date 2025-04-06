Адвокат Гуцул обвинила СИБ Молдавии во вмешательстве в судебный процесс

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии посодействовала аресту главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 6 апреля сообщила адвокат башкана Наталья Байрам.

«СИБ как учреждение, которое абсолютно ничего общего не имеет с этим делом, <...> они обратились с письмом к генеральному прокурору с просьбой о том, чтобы те применили все меры для того, чтобы закрыть и арестовать Евгению Гуцул. То есть это грубое вмешательство в акт юстиции со стороны СИБ», — заявила она в беседе с ТАСС.

Байрам уточнила, что у СИБ нет процессуального статуса, учреждение в целом не обладает правами по данному делу, уточняет «Газета.Ru». Адвокат Гуцул также добавила, что стороне защиты отказали в ознакомлении с содержанием письма службы.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» Гагаузии.