Специалисты МЧС ликвидировали более 30 ландшафтных пожаров в Хакасии
Специалисты МЧС России ликвидировали 35 ландшафтных пожаров в Республике Хакасия, четыре из них — за ночь. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
«Ликвидирован 31 ландшафтный пожар, общая длина огненного фронта приближалась к 80 км. Еще четыре ландшафтных пожара потушены в ночь с субботы на воскресенье, их общая длина по фронту составила 6,5 км», — говорится в Telegram-канале.
Наибольшее число пожаров удалось ликвидировать в Усть-Абаканском районе. Самые продолжительные возгорания зафиксированы в Бейском, Боградском и Усть-Абаканском районах, а также в окрестностях Саяногорска. Погибших нет.
По данным МЧС, всего в республике зафиксировано 60 пожаров, в 23 случаях из которых оказались повреждены различные постройки в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Аскизском, Ширинском, Орджоникидзевском, Бейском и Алтайском районах.
Накануне глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. На территории многих муниципалитетов обострились пожары, в некоторых местах наблюдается нарушение электроснабжения. По последним данным республиканского минздрава, в результате урагана пострадали не менее 11 жителей Хакасии, пятеро госпитализированы.