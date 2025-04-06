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По факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено дело

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Фото: прокуратора Новосибирской области
dzen
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Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в селе Лекарственное, в котором погибли два пешехода. Об этом 6 апреля сообщили в региональном ведомстве.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»)», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что накануне, около 21:30 по местному времени (17:30 мск), женщина 1988 года рождения на автомобиле Lada Granta сбила двух женщин-пешеходов 1986 и 2003 годов рождения. Травмы пострадавших оказались несовместимы с жизнью.

Водителя задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Об аварии вечером 5 апреля сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. Уточнялось, что водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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