В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин
В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) начали проверку после сообщений о незаконном лишении свободы двух мужчин. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщает следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по республике.
«По сообщению о незаконном лишении свободы двух человек жителем Нюрбинского района проводится процессуальная проверка», — пишет ведомство в своем Telegram-канале.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проводятся опросы и осмотры.
По результатам проверочных мероприятий примут процессуальное решение, уточнили в СУ СК России по Якутии.
Ранее, 25 октября 2024 года, сообщалось, что во Владимирской области арестован депутат Совета народных депутатов Собинского муниципального округа, который подозревается в мошенничестве и использовании рабского труда. Вместе с ним были заключены под стражу и «иные члены организованной преступной группы».