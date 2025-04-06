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В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) начали проверку после сообщений о незаконном лишении свободы двух мужчин. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщает следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по республике.

«По сообщению о незаконном лишении свободы двух человек жителем Нюрбинского района проводится процессуальная проверка», — пишет ведомство в своем Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проводятся опросы и осмотры.

По результатам проверочных мероприятий примут процессуальное решение, уточнили в СУ СК России по Якутии.

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Ранее, 25 октября 2024 года, сообщалось, что во Владимирской области арестован депутат Совета народных депутатов Собинского муниципального округа, который подозревается в мошенничестве и использовании рабского труда. Вместе с ним были заключены под стражу и «иные члены организованной преступной группы».

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