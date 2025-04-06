Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
В Киеве прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
«Взрывы в Киеве. КГВА сообщает о работе ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.)», — пишет СМИ в своем Telegram-канале.
Других подробностей не приводится. В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Мэр города Виталий Кличко также сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в нескольких районах Киева.
Ранее, 2 апреля, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе зафиксировали не менее 15 взрывов.