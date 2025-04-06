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Пакистан депортировал 700 афганских семей за четыре дня

Tolo News: из Пакистана были депортированы 700 афганских семей за четыре дня
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Фото: ТАСС/Boris Roessler
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Власти Пакистана за четыре дня депортировали 700 афганских семей через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Об этом 5 апреля сообщает Tolo News.

«За последние четыре дня Пакистан депортировал через контрольно-пропускной пункт «Торхам» около 700 афганских семей. По их словам, только сегодня через этот переход в Афганистан было принудительно возвращено более 250 семей», — уточняет портал со ссылкой на чиновников провинции Нангархар в Афганистане.

Некоторые перемещенные лица сообщали, что власти Пакистана обещали отложить вопрос о депортациях до 10 апреля. Но, несмотря на это, активные действия по выдворению начались уже сейчас.

«Среди этих людей много мужчин, чьи жены остались. Их бизнес и деньги всё еще находятся в Пакистане. В некоторых случаях именно женщины пересекли границу, в то время как их мужья остались на другой стороне. Ситуация для них через переход стала крайне сложной», — рассказал заместитель губернатора Нангархара Азизулла Мустафа.

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Ответственность за происшествие взяла на себя «Освободительная армия Белуджистана»

23 марта у границы между Пакистаном и Афганистаном были уничтожены 16 террористов. Войска вступили в бой и сорвали попытку проникновения через границу.

Семь человек, в том числе трое военных Пограничного корпуса Пакистана, погибли и 35 получили ранения 16 марта в результате нападения боевиков «Армии освобождения Белуджистана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) с применением взрывного устройства на колонну автобусов. Отмечается, что солдаты немедленно открыли ответный огонь и ликвидировали трех боевиков, не считая террориста-смертника.

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