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Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над регионами России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, два — над Курской, и еще один дрон — над Белгородской областью.

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6 апреля средства ПВО перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что при этом никто не пострадал. Однако появилась информация о падении осколков на хозпостройки и административное здание в Ростове. На место были направлены оперативные службы.

Ранее, 4 апреля, в Минобороны России сообщали, что средства ПВО за ночь перехватили 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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