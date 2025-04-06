БАПОР сообщило об 1,9 млн подвергшихся принудительному перемещению палестицев

Около 1,9 млн человек в секторе Газа подверглись принудительному перемещению из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Об этом 5 апреля сообщило WAFA со ссылкой на заявление Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«БАПОР сообщило сегодня, что около 1,9 млн человек в секторе Газа, включая тысячи детей, подверглись неоднократному принудительному перемещению из-за продолжающихся авиаударов и страха с начала израильского наступления на Газу», — говорится в материале.

Также, согласно оценке, нарушение Израилем режима прекращения огня в секторе Газа спровоцировало новую волну перемещения, затронувшую более 142 тыс. человек.

5 апреля телеканал Al Jazeera сообщил о 34 погибших за сутки в Газе от атак Израиля. Днем ранее ООН обвинила Израиль в убийстве 15 врачей и спасателей в Газе. Уточняется, что погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.