Три частных дома сгорели в Мурино Ленинградской области
Сразу три частных дома сгорели в Мурино Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил источник «Известий».
По его данным, предварительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание в одном из зданий.
Сотрудников МЧС России в ночное время суток вызвала соседка. Как указала женщина, она слышала звук взрыва шифера на кровлях домостроений.
Уточняется, что два подвергнувшихся возгоранию дома были старыми, один — новый. Это происшествие считается одним из самых крупных за последнее время.
По словам источника, быстрому распространению огня поспособствовали деревья.
Пострадавших в результате пожара нет.
Пожарные сумели извлечь из домов газовые баллоны до того, как они взорвались, добавил наш собеседник.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Пожарные занимаются локализацией возгорания.
Накануне, 5 апреля, сообщалось, что пожар, вызванный ураганным ветром, охватил дома в городе Нижнеудинске и деревне Ук Иркутской области. Уточняется, что причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришел в область.