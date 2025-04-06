Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Великобритании сообщили о задержании двух депутатов Израилем
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Спорт
Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием
Происшествия
В ЦАО Москвы в пожаре в жилом доме погиб человек
Происшествия
Средства ПВО перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области
Происшествия
CК возбуждает дело по факту убийства годовалого ребенка пенсионером
Мир
В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Мир
Минимум 12 человек погибли из-за наводнений и торнадо в США
Спорт
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф
Происшествия
Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке
Мир
WSJ назвала Си Цзиньпина победителем в торговой войне Трампа
Мир
В Италии почтили память Федорчака и других погибших на СВО журналистов
Мир
Премьер Франции заявил о вмешательстве в дела страны из-за поддержки Трампом Ле Пен
Происшествия
Количество пострадавших от обстрела ВСУ Горловки увеличилось до шести
Спорт
Основатель Logan Sports Group заявил о восхищении канадцев Овечкиным

Полиция задержала забаррикадировавшегося в здании парламента Канады мужчину

0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правоохранители Канады задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента страны в Оттаве. Об этом 6 апреля сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Инцидент с забаррикадировавшимся мужчиной в восточном районе завершился без инцидентов. Один человек задержан. Уголовное расследование продолжается, и обновление будет предоставлено утром», — говорится в заявлении.

Сотрудники ведомства поблагодарили общественность за сотрудничество.

Трюдовые резервы: какой политики ждут от нового премьер-министра Канады
Им стал финансист Марк Карни, он может воспользоваться антиамериканскими настроениями

О том, что неизвестный мужчина в Оттаве забаррикадировался в здании парламента Канады, сообщалось в субботу, 5 апреля. На время разрешения ситуации улицы перед федеральным зданием оцеплены.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025