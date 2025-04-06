Полиция задержала забаррикадировавшегося в здании парламента Канады мужчину

Правоохранители Канады задержали мужчину, который забаррикадировался в здании парламента страны в Оттаве. Об этом 6 апреля сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Инцидент с забаррикадировавшимся мужчиной в восточном районе завершился без инцидентов. Один человек задержан. Уголовное расследование продолжается, и обновление будет предоставлено утром», — говорится в заявлении.

Сотрудники ведомства поблагодарили общественность за сотрудничество.

О том, что неизвестный мужчина в Оттаве забаррикадировался в здании парламента Канады, сообщалось в субботу, 5 апреля. На время разрешения ситуации улицы перед федеральным зданием оцеплены.