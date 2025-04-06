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Юрист рассказал о способах списать задолженность по ЖКХ

Эксперт Бондарь: исправление ошибочных расчетов может снизить долг по ЖКХ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россияне могут частично сократить задолженность по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), исправив ошибки расчетов и применив трехлетний срок давности. Об этом 6 апреля рассказал Дмитрий Бондарь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ.

«Распространенная ситуация связана со сроком исковой давности, который в сфере ЖКХ составляет три года. Если управляющая компания решила требовать в суде долги за период, превышающий этот срок, ответчик вправе заявить суду о пропуске давности», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Обычно при рассмотрении таких заявлений судьи отказывают управляющей компании во взыскании долгов, полученных более чем три года назад.

При этом не стоит рассчитывать на то, что срок давности может помочь полностью списать долги. Этот способ поможет лишь остановить их принудительное взыскание за период после трех лет.

На этапе исполнительного производства приставы проведут проверку должника на наличие у него имущества и доходов. Если человек не имеет ни того, ни другого, будет вынесено постановление об окончании производства. В таком случае управляющая компания может списать долг.

«Довольно часто встречаются и споры об ошибочном начислении. Если вы уверены, что ваша задолженность — это следствие некорректных тарифов, неверной площади помещения или сбоя в базе данных, нужно обратиться к поставщику услуг за сверкой расчетов, приложив квитанции и иные подтверждающие документы», — посоветовал эксперт.

Если же долги составляют более 500 тыс. рублей, то человек может признать банкротство, обратившись в арбитражный суд. После завершения процедуры кредиторы уже не смогут потребовать долги.

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30 марта Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные платежи за детей. Прецедентом этому стал спор томского товарищества собственников жилья (ТСЖ) с местным жителем, который накопил долг почти в 445 тыс. рублей за неоплату коммунальных платежей и взносов за капремонт. Суд частично удовлетворил иск, взыскав деньги с должника и его матери, проживающей вместе с ним.

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