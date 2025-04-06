Эксперт назвал причину больших зарплат специалистов по ИБ в России

За последние годы рост рынка услуг в области информационной безопасности (ИБ) в России привел к значительному повышению зарплат у специалистов в этой отрасли. Об этом 5 апреля рассказал генеральный директор ООО «РТК Софт Лабс» Евгений Семенов в беседе с «Газетой.Ru».

«Когда мы ищем человека, который обеспечит безопасность данных, критически важных для бизнеса, позволяющих компании конкурировать с другими игроками или просто сохранять и обеспечивать сохранность данных своих пользователей и клиентов, то эти требования напрямую конвертируются в результаты коммерческой деятельности», — указал он.

В связи с этим зарплаты в миллионы рублей уже не кажутся завышенными.

Семенов подчеркнул, что за последние три года сильно увеличился спрос на специалистов в области ИБ. При этом количество людей с соответствующими компетенциями значительно не возросло.

Согласно ожиданиям экспертов, в 2026 году в РФ заработная плата senior-специалистов в области информационной безопасности в крупнейших компаниях может стабильно превышать 1 млн рублей в месяц.

«К тому же сама область информационной безопасности является нишевой. Для работы в ней сотрудникам необходимо серьезное базовое математическое образование, что на сегодняшний день в России — штучная история. Именно поэтому стоимость и спрос на таких специалистов всегда были высокими, а сейчас особенно», — отметил Семенов.

Сейчас в России крупные компании в области технологий сами создают программы обучения по направлению информационной безопасности. Также они могут финансово помогать профильным кафедрам в высших учебных заведениях.

«Государство также усиливает поддержку отрасли. Некоторые программы позволяют студентам технических специальностей бесплатно получить дополнительную квалификацию в сфере ИБ. Кроме того, Минцифры выделяет гранты на исследования в области кибербезопасности, а бизнес получает налоговые льготы за использование отечественных решений», — заявил эксперт.

По его словам, в стране дефицит специалистов по ИБ будет сохраняться еще 5–7 лет. Это приведет к росту зарплат и сохранению спроса на работников в этой области на высоком уровне.

2 апреля экономист Балынин перечислил сферы с наибольшим ростом зарплат. Наиболее высокие темпы роста зарплат отмечались в сферах производства автомобилей (+25,3%) и обработки древесины (+23,9%). Также рост зарплат фиксировался в металлургическом производстве (+23,1%), производстве пищевых продуктов и производстве готовых металлических изделий (+22,5%). В среднем зарплата за 2024 год выросла на 17,5% и составила почти 88 тыс. рублей.