«Барселона» не смогла обыграть «Бетис» в матче чемпионата Испании
Матч между командой «Барселона» и гостевым клубом «Бетис» в рамках матча 30-го тура испанской Ла Лиги закончился ничьей.
Команды сыграли со счетом 1:1.
«Барселона» (67 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге. Команда на четыре очка оторвалась от «Реала», — уточняет «Спорт-Экспресс».
При этом «Бетис» в настоящее время имеет 48 очков и находится на пятой строчке рейтинга.
5 апреля россиянин Матвей Сафонов стал чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ. За сезон спортсмен сыграл в восьми матчах, в них он оформил 16 сейфов и пропустил шесть голов.
Ранее, 29 марта, российский вратарь защищал ворота ПСЖ на протяжении всего матча против «Сент-Этьена». Матч завершился победой парижан со счетом 6:1. Голами у победителей отметились Гонсалу Рамуш, Кварацхелия, Жоау Невеш и Ибрагим Мбай, а Дуэ принес команде дубль.