В МИД Великобритании сообщили о задержании двух депутатов Израилем
Израиль задержал двух депутатов британского парламента и отказал во въезде официальным лицам, находившимся в стране с визитом в составе делегации. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
По данным агентства Reuters, задержанные парламентарии — это депутаты от Лейбористской партии Юань Ян и Абтисам Мохамед, которых подозревали в планах «документировать деятельность сил безопасности и распространять антиизраильскую ненависть». Оба они прилетели в Израиль из Лутона в субботу, сообщает издание.
«Я дал понять своим коллегам в израильском правительстве, что так нельзя обращаться с британскими парламентариями, и сегодня вечером мы связались с обоими членами парламента, чтобы предложить нашу поддержку», — сказал Лэмми.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.