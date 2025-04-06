Politico сообщила о страхе союзников Украины перед потерей Киевом ресурсов
Западные союзники Украины обеспокоены тем, что Киев может потерять контроль над имеющимися у него полезными ископаемыми. Об этом 5 апреля сообщает газета Politico.
«Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева», — приводит издание слова чиновника.
Источник также отметил, что заключение сделки по полезным ископаемым с США могло бы обезопасить Украину.
Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. По данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.
На следующий день американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам.