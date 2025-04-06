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Отсидевший за сексуальные преступления британец работал с детьми на Украине

Telegraph: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине
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Британский благотворительный фонд Siobhan's Trust нанял отсидевшего тюремный срок за педофилию преступника для работы с украинскими детьми из уязвимых групп. Об этом 5 апреля сообщила газета The Telegraph.

«The Telegraph удалось выяснить, что осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, работающую с уязвимыми детьми на Украине», — сообщило издание.

Сообщается, что это стало следствием «серьезных недостатков» в процедурах проверки новых работников перед их трудоустройством в фонд.

Опасным сотрудником стал 52-летний мужчина, который представлялся как Джек Морганом. В ходе работы он регулярно посещал детские дома, пункты размещения и школы на западе Украины. В Siobhan's Trus он был нанят в начале 2023 года.

На нескольких опубликованных организацией и волонтерами снимках в социальных сетях запечатлено, как он играет с детьми.

«The Telegraph установила, что незадолго до того, как Морган был принят на работу в Siobhan's Trust, он был осужден Королевским судом Кардиффа за нарушение судебных приказов о защите детей, вынесенных ему шестью годами ранее под его прежним именем Ли Каллаган», — информирует издание.

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в 2024 году был раскрыт международный путь поставки наркотиков боевикам ВСУ под Харьковом. Канал удалось раскрыть в ходе расследования двойного убийства мирных жителей региона, которое совершили военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» — военного формирования Национальной гвардии Украины (НГУ), находившиеся в состоянии наркотического опьянения.

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