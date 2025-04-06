Отсидевший за сексуальные преступления британец работал с детьми на Украине
Британский благотворительный фонд Siobhan's Trust нанял отсидевшего тюремный срок за педофилию преступника для работы с украинскими детьми из уязвимых групп. Об этом 5 апреля сообщила газета The Telegraph.
«The Telegraph удалось выяснить, что осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, работающую с уязвимыми детьми на Украине», — сообщило издание.
Сообщается, что это стало следствием «серьезных недостатков» в процедурах проверки новых работников перед их трудоустройством в фонд.
Опасным сотрудником стал 52-летний мужчина, который представлялся как Джек Морганом. В ходе работы он регулярно посещал детские дома, пункты размещения и школы на западе Украины. В Siobhan's Trus он был нанят в начале 2023 года.
На нескольких опубликованных организацией и волонтерами снимках в социальных сетях запечатлено, как он играет с детьми.
«The Telegraph установила, что незадолго до того, как Морган был принят на работу в Siobhan's Trust, он был осужден Королевским судом Кардиффа за нарушение судебных приказов о защите детей, вынесенных ему шестью годами ранее под его прежним именем Ли Каллаган», — информирует издание.
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