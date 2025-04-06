Хуситы заявили об атаке на авианосец США с помощью беспилотников
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на американский авианосец в Красном море. Об этом в воскресенье, 6 апреля, заявил представитель движения Яхья Сариа на своей странице в соцсети Х.
«В северной части Красного моря ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил Йемена вступили в бой с рядом военных кораблей, включая американский авианосец Harry Truman, с применением крылатых ракет и беспилотников», — сказано в публикации.
Ранее, 4 апреля, Сария заявлял, что хуситы нанесли удар дроном по «военной цели» в районе Тель-Авива.
До этого, 2 апреля, Сариа сообщал, что хуситы в очередной раз нанесли удар по авианосцу Harry Truman в Красном море. Он уточнил, что атаки с использованием крылатых ракет и беспилотников продолжались «вплоть до момента оглашения настоящего заявления», то есть были длительными.