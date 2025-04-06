Брат президента Сирии станет главой канцелярии Республиканского дворца
Младший брат временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа Махер аш-Шараа будет руководить работой канцелярии Республиканского дворца в Дамаске, где находится резиденция главы государства. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщает издание Al-Araby со ссылкой на источники.
«В субботу Махер аш-Шараа был назначен на должность генерального секретариата президента Сирийской Республики», — следует из публикации.
Как указало издание, пост генерального секретаря президентской службы — значимый пост в структуре высших должностных лиц страны. Представитель должности наделен полномочиями руководить делами президента в административном и организационном планах.
Уточняется, что Махер аш-Шараа занимал пост и.о. министра здравоохранения с 16 декабря 2024 года при переходном правительстве Сирии.
Ранее, 3 апреля, министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар заявил, что Сирия осознает значительное влияние и вес России на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на то, что дружба между странами укрепится как на уровне правительств, так и среди народов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре прошлого года заявил, что Россия заинтересована в диалоге с новыми властями Сирии. Москва планирует обсуждать не только вопросы безопасности, но и региональную повестку дня, добавил он.