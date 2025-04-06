В Италии почтили память Федорчака и других погибших на СВО журналистов
В итальянском городе Удине местные жители почтили минутой молчания память военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и других погибших в зоне проведения специальной операции (СВО) работников СМИ. Об этом 5 апреля рассказал журналист Винченцо Лоруссо.
В рамках проведения церемонии был установлен экран, на котором показывались фотографии погибших журналистов и специалистов съемочных групп.
Сообщается, что мероприятие посетили десятки местных жителей.
О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позднее, 26 марта, стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Машина со съемочной группой подорвалась на мине, установленной украинскими боевиками в Белгородской области.
25 марта заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что убийства российских журналистов рассматриваются как продолжение нацистской практики со стороны Украины.