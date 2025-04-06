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В Британии арестовали депутата по подозрению в насилии над детьми

Datly Mail: в Британии арестовали депутата по подозрению в насилии над детьми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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В Великобритании депутат от Лейбористской партии Дэн Норрис был арестован полицией по подозрению в изнасиловании детей и других преступлениях сексуального характера. Об этом 5 апреля сообщила газета Datly Mail.

«Дэн Норрис, бывший министр-лейборист, <...> был взят под стражу после того, как в пятницу полиция провела обыск в его доме в избирательном округе», — информирует издание.

Впоследствии очевидцы сообщили о том, что правоохранители выносят некие коробки из его дома.

После задержания Норрис был отстранен от участия в партии. Ранее фигурант проходил обучение в Национальном обществе по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) и работал учителем и сотрудником по защите детей.

«Большинство преступлений, предположительно, были совершены в 2000-х годах, но мы также расследуем предполагаемое изнасилование, совершенное в 2020-х годах», — сообщил представитель полиции.

Уточняется, что в настоящее время расследование находится на ранней стадии.

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4 апреля британского писателя Нила Геймана обвинили в торговле людьми и сексуальном насилии. Ранее, 3 июля 2024 года, две жительницы Новой Зеландии обвинили Геймана в изнасилованиях. Отмечается, что обе заявительницы были в отношениях с ним. Полиция Новой Зеландии подтвердила, что расследуют данные инциденты.

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