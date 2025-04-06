CК возбуждает дело по факту убийства годовалого ребенка пенсионером
По факту убийства пенсионером годовалого ребенка в Москве начато расследование. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.
«Фигурант 1974 г.р. задержан. На месте работу правоохранительных органов координирует Хорошевский межрайонный прокурор Григорий Романов», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что подозреваемый был дедушкой погибшего ребенка. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), на контроле в прокуратуре», — заявили в прокуратуре.
О нападении пенсионера на бабушку с годовалым ребенком на руках 5 апреля сообщил источник «Известий». На месте происшествия работают бригады скорой помощи.