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WSJ назвала Си Цзиньпина победителем в торговой войне Трампа

WSJ: торговая война Трампа — стратегический подарок Си Цзиньпину
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин побеждает в торговой войне, которую развязал президент США Дональд Трамп. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин», — следует из публикации.

Отмечается, что политика США многие годы была направлена на ослабление экономических отношений стран Европы с Китаем. Теперь же восстановление связей с КНР — вопрос времени, пишет издание.

Кроме того, по мнению газеты, у стран Азии антиамериканский настрой после введенных Трампом пошлин усилился, что приведет их к выбору Китая в качестве альтернативного торгового партнера.

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Президент США 4 апреля прокомментировал ответные пошлины со стороны Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что Пекин «запаниковал» и «поступил неправильно». Китай ввел пошлины в 34% против США в этот же день.

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

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