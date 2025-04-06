Суд арестовал 5,6 млрд рублей Чубайса и еще семь человек по иску «Роснано»
Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства бывшего генерального директора корпорации «Роснано» и еще семи человек на сумму более 5,6 млрд рублей. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
«Наложить арест ареста на денежные средства и иное имущество Чубайса Анатолия Борисовича, Удальцова Юрия Аркадьевича, Киселева Олега Владимировича, Подольского Бориса Геннадьевича, Пихоя Германа Рудольфовича, Пимкина Дмитрия Александровича, Аветисяна Владимира Евгеньевича, Тычинина Николая Николаевича в пределах заявленных исковых требований в размере 5 607 112 053 руб», — указано в определении суда.
Уточняется, что ответчики обязаны компенсировать убытки на сумму 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта.
30 января в Москве были задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано». Отмечается, что им вменяется нецелевое расходование средств на сумму 45 млрд рублей (ст. 285 УК РФ). Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
17 января, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Луговой обратились к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности Чубайса на предмет преступлений. В том числе это касается периода с 22 сентября 2008 года по 3 декабря 2020-го, когда Чубайс был председателем правления «Роснано».