Мишустин утвердил новые изменения в закон о контроле в области рыболовства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об утверждении внесения изменений в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Соответствующий документ 5 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года», — постановил подписанный документ.
Одним из самых значимых изменений стало введение особого режима надзора на некоторых водных объектах — постоянного рейда.
В рамках мероприятия правоохранители могут допрашивать и требовать документы у контролируемых лиц, а также осматривать их транспортное средство. В случае обнаружения нарушений в отношении каждого лица, допустившего нарушение, будет составляться акт.
В Липецкой области на всех внутренних водоемах с 20 марта по 25 апреля будет действовать запрет на вылов щуки. С 15 апреля по 8 июня в регионе запретят вылавливать судака. Кроме того, дополнительно вырастет размер взыскания за ущерб водным биоресурсам. В период, когда действует запрет, он начисляется в двойном размере.