Количество пострадавших от обстрела ВСУ Горловки увеличилось до шести
Число пострадавших при обстреле Вооруженных формирований Украины (ВФУ) центра Горловки выросло до шести человек. Об этом сообщил в субботу, 5 апреля, глава городской администрации Иван Приходько.
«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести», — указано в Telegram-канале мэра.
В результате обстрелов в городском округе также произошли отключения света в жилых домах, а также в районах машиностроительного завода имени Кирова и химзавода.
Днем ранее об обстреле города сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В результате атаки погибла жительница Калининского района Горловки, ранения получили пять человек. По словам Пушилина, боевики киевского режима за день совершили около 20 ударов с использованием артиллерии калибра 155 мм и ударных дронов.