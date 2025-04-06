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В Йемене один человек погиб и четыре пострадали в результате атаки ВС США

Al Masirah: один человек погиб и четыре пострадали из-за атаки ВС США по Йемену
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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В результате атаки Вооруженных сил (ВС) США по городу Сааде в Йемене погиб один человек и еще четыре получили ранения. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил репортер телеканала Al Masirah.

Уточняется, что американские военные нанесли удар по магазину солнечной энергии в районе Хафсин.

«США нанесли четыре авиаудара по району Хафсин на западе Саады», — следует из публикации.

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Ранее, 31 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что страна продолжит атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства.

15 марта Трамп заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

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