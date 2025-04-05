Россиянка получила серьезные ожоги после взрыва катера на Пхукете
Россиянка Анастасия получила серьезные ожоги в результате возгорания катера на Пхукете в Таиланде. Об этом она рассказала в субботу, 5 апреля, в беседе с «Известиями».
Как указала Анастасия, больше всего пострадали ее руки, ноги и нижняя часть спины.
Россиянка отметила, что из-за происшествия ей пришлось провести весь оставшийся отпуск в госпитале.
По словам нашей собеседницы, в момент возгорания она пребывала на судне вместе с супругом. При этом в ходе пожара у пары сгорели телефоны и одежда.
Туроператор обещал связаться с Анастасией позже и возместить ущерб.
Возгорание катера около в Таиланде произошло 1 апреля. В результате пострадали четверо российских туристов. Всего на судне находилось 33 туриста, из которых 26 человек — граждане России. Предположительно причиной пожара стал отказ двигателя.