Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу на фоне угроз США
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Спорт
Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием
Происшествия
В ЦАО Москвы в пожаре в жилом доме погиб человек
Мир
Президент Зимбабве объявил об отмене всех пошлин на товары из США
Общество
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня из-за атаки БПЛА
Мир
В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Мир
Российский спасатель рассказал об опасностях при разборе завалов в Мьянме
Спорт
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф
Происшествия
Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке
Мир
В Одессе мужчина с ружьем попытался вызволить сына из ТЦК
Общество
В Иркутской области более 100 тыс. домов остались без света
Мир
Премьер Франции заявил о вмешательстве в дела страны из-за поддержки Трампом Ле Пен
Происшествия
Количество пострадавших от обстрела ВСУ Горловки увеличилось до шести
Мир
В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России

В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России

0
EN
Фото: REUTERS/Raquel Cunha
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Полиция Дубая проводит расследование происшествия с жесткой посадкой воздушного шара, в корзине которого находились туристы из России. Об этом 5 марта сообщили правоохранители.

«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители также назвали ложными и вводящими в заблуждение ранее ходившие в СМИ слухи о том, что во время происшествия якобы погибли два человека.

«Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь», — приводит фрагмент заявления «РИА Новости».

Известно, что в момент падения в корзине воздушного шара были не только россияне, но и другие туристы из разных стран.

Буря в пустыне: Дубай затопило проливным дождем
Метро и дороги ушли под воду, непогода продлится еще минимум сутки

1 апреля в Таиланде четверо российских туристов пострадали из-за пожара на катере. Отмечается, что всего на судне находилось 33 туриста, из которых 26 человек — граждане России. На данный момент российское генконсульство находится в контакте с пострадавшими и местными органами, выясняющими причины случившегося.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025