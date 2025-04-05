В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России
Полиция Дубая проводит расследование происшествия с жесткой посадкой воздушного шара, в корзине которого находились туристы из России. Об этом 5 марта сообщили правоохранители.
«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители также назвали ложными и вводящими в заблуждение ранее ходившие в СМИ слухи о том, что во время происшествия якобы погибли два человека.
«Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как легкие или средней степени тяжести, и пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь», — приводит фрагмент заявления «РИА Новости».
Известно, что в момент падения в корзине воздушного шара были не только россияне, но и другие туристы из разных стран.
1 апреля в Таиланде четверо российских туристов пострадали из-за пожара на катере. Отмечается, что всего на судне находилось 33 туриста, из которых 26 человек — граждане России. На данный момент российское генконсульство находится в контакте с пострадавшими и местными органами, выясняющими причины случившегося.