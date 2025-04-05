Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке
Пожарные потушили загоревшуюся во Владивостоке поликлинику. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС по Приморскому краю.
«На улице Спортивная произошло возгорание в здании поликлиники. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как указали в ГУ МЧС по региону, в момент прибытия пожарных горел кабинет медицинского учреждения на первом этаже.
Возгорание устранили на 25 кв. м.
По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства возгорания устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром. Отмечается, что сильный ветер в регионе сохранится до утра 6 апреля.