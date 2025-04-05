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Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке

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Фото: МЧС России
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Пожарные потушили загоревшуюся во Владивостоке поликлинику. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС по Приморскому краю.

«На улице Спортивная произошло возгорание в здании поликлиники. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как указали в ГУ МЧС по региону, в момент прибытия пожарных горел кабинет медицинского учреждения на первом этаже.

Возгорание устранили на 25 кв. м.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства возгорания устанавливаются.

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Ранее в этот день сообщалось, что почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром. Отмечается, что сильный ветер в регионе сохранится до утра 6 апреля.

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