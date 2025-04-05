Макрон обсудил со Стармером меры против пошлин Трампа и ситуацию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 5 апреля, обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможные меры реагирования на новые пошлины, введенные США, а также ситуацию на Украине.
«На фоне удара по мировой экономике, вызванного таможенными пошлинами США, мы подтвердили нашу готовность тесно координировать позиции в ходе переговоров с [американским] президентом «Дональдом Трампом», — написал Макрон на своей странице в X (бывш. Twitter).
Торговая война не отвечает ничьим интересам, заявил французский лидер и призвал правительства ЕС сплотиться для защиты «сограждан и бизнеса».
Ранее, 3 апреля, Макрон анонсировал ответ на пошлины США. Он добавил, что страны ЕС рассматривают все инструменты воздействия на США, в том числе ответные меры в сфере цифровых услуг и механизмов финансирования американской экономики.
В тот же день действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин является ошибкой. Шольц добавил, что Германия будет защищать свои интересы.
2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.