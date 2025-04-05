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«Мисс Европа-Косово» погибла во время попытки скрыться от полиции

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Фото: x.com
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27-летняя модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла в Стамбуле после попытки скрыться от полиции. Об этом 5 апреля сообщил телеканал CNN Turk.

«Инцидент произошел ночью 1 апреля. Гюлер Эрдоган, приехавшая в родной город на праздник Курбан-байрам, вышла из развлекательного заведения и въехала на своем автомобиле в полицейский блокпост», — говорится в материале.

Уточняется, что модель, убегая от полиции, не удержалась и упала на проезжую часть и попала под колеса автомобиля. Полученные травмы оказались смертельными. Полиция проводит расследование обстоятельств гибели.

По словам издания, у Эрдоган были психологические проблемы и ранее она пыталась покончить жизнь самоубийством.

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Ранее, 9 февраля, сын известного в Турции итальянского шеф-повара Маттиа Мингуцци скончался в столичной больнице от ножевых ранений. Инцидент произошел 24 января на блошином рынке в районе Кадыкёй, куда Мингуцци пришел с друзьями за снаряжением для скейтборда. К ним подошла группа подростков, один из которых сказал сыну итальянского шеф-повара, что он очень красивый, и предложил подружиться. Мингуцци ответил ему: «Извини, брат», после чего местный житель напал на него.

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