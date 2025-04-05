Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу на фоне угроз США
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Спорт
Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием
Мир
В Эстонии не исключили возврат Европой российских активов из-за действий Орбана
Общество
Умер проживший семь лет на могиле хозяина дагестанский кот Хатико
Общество
В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня из-за атаки БПЛА
Мир
В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Мир
Российский спасатель рассказал об опасностях при разборе завалов в Мьянме
Спорт
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф
Общество
Темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику
Мир
В Одессе мужчина с ружьем попытался вызволить сына из ТЦК
Общество
В Кувандыкском ГО Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за пожаров
Мир
В ФРГ не исключили вывода из США 1200 т своего запаса золота из-за пошлин
Происшествия
В Новосибирской области пьяная женщина сбила насмерть двух пешеходов
Мир
Захарова заявила о покровительстве ООН и ОБСЕ репрессиям русских в Прибалтике
Сюжет:

В ДНР в результате атаки БПЛА два человека погибли и еще восемь пострадали

0
EN
Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Два мирных жителя погибли и еще восемь пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Пушилина, вследствие удара вражеского БПЛА по предприятию «Рыбный цех» в Кировском районе Макеевки погибла сотрудница 1980 года рождения и еще две 2003 и 1988 года рождения соответственно получили ранения.

В Центрально-Городском районе Горловке при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковые автомобили погиб мужчина 1993 года рождения. Пострадали женщина и мужчина 1992 и 1952 годов рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина 1951 и 1991 годов рождения. Еще одна женщина 1967 года рождения получила ранения средней степени тяжести в результате применения украинскими боевиками ствольной артиллерии кассетного типа.

Из-за атаки ВСУ по Никитовскому району Горловки с использованием ствольной артиллерии пострадала женщина 1954 года рождения.

Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Ясиноватой.

Глава ДНР добавил, что еще пять объектов гражданской инфраструктуры пострадали от атак ВСУ: магазин в Ворошиловском и дворец культуры в Куйбышевском районах Донецка, предприятие «Рыбный цех» в Кировском районе Макеевки, больница в Центрально-Городском и магазин в Никитовском районах Горловки.

Также повреждены два гражданских автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки, указал Пушилин.

По словам главы ДНР за сегодняшний день украинские боевики атаковали регион около 40 раз. В результате атак ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Ранее в этот день сообщалось, что в течение прошедшей ночи система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» и силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 28 беспилотников ВСУ в небе над Донецком и Макеевкой в ДНР.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025