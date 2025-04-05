В ДНР в результате атаки БПЛА два человека погибли и еще восемь пострадали

Два мирных жителя погибли и еще восемь пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Два человека погибли, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Пушилина, вследствие удара вражеского БПЛА по предприятию «Рыбный цех» в Кировском районе Макеевки погибла сотрудница 1980 года рождения и еще две 2003 и 1988 года рождения соответственно получили ранения.

В Центрально-Городском районе Горловке при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковые автомобили погиб мужчина 1993 года рождения. Пострадали женщина и мужчина 1992 и 1952 годов рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина 1951 и 1991 годов рождения. Еще одна женщина 1967 года рождения получила ранения средней степени тяжести в результате применения украинскими боевиками ствольной артиллерии кассетного типа.

Из-за атаки ВСУ по Никитовскому району Горловки с использованием ствольной артиллерии пострадала женщина 1954 года рождения.

Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Ясиноватой.

Глава ДНР добавил, что еще пять объектов гражданской инфраструктуры пострадали от атак ВСУ: магазин в Ворошиловском и дворец культуры в Куйбышевском районах Донецка, предприятие «Рыбный цех» в Кировском районе Макеевки, больница в Центрально-Городском и магазин в Никитовском районах Горловки.

Также повреждены два гражданских автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки, указал Пушилин.

По словам главы ДНР за сегодняшний день украинские боевики атаковали регион около 40 раз. В результате атак ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.

Ранее в этот день сообщалось, что в течение прошедшей ночи система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» и силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 28 беспилотников ВСУ в небе над Донецком и Макеевкой в ДНР.